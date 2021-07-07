شكرى يؤكد لسكرتير الأمم المتحدة ضرورة دعم التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر "فيس بوك"، على الموقف المصرى فى قضية ‫سد النهضة‬ وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة فى حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعى مصالح الدول الثلاث.

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