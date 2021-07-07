البابا عن أزمة سد النهضة: المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، إن الكنيسة تصلى أجل نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية حاليًا من أجل الوصول لحل لمشكلة سد النهضة رغم الاستفزازات والتصريحات التى تصدر من جهة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدًا ستعرض مصر والسودان المشكلة بغية إصدار قرار لصالحهما فى هذه الأزمة.





جاء ذلك قبل أن يلقى قداسته عظة الأربعاء الأسبوعية، مساء اليوم، وشدد على أن المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد، فى ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأى منفرد بعيدًا عن دولتى المصب، مصر والسودان.

وإلى نص تصريحات قداسة البابا والتى نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على فيس بوك:

أود أن أشير إلى التحدى الذى تواجهه مصر الآن فى موضوع سد النهضة الذى تبنيه دولة إثيوبيا الشقيقة، رغم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية وطول البال، ونحن نصلى من أجل جلسة مجلس الأمن فى الغد، حيث تعرض مصر والسودان هذه المشكلة على المجتمع الدولى، ونثق أن هذه الجهود لن تذهب هباءً، رغم الاستفزازات والتصريحات التى تظهر أن إثيوبيا تحاول أن يكون لها رأيًا منفردًا تمامًا، بعيدًا عن دولتى المصب، مصر والسودان وبعيدًا عن نصائح المجتمع الدولى بأسره.

نصلى من أجل جلسة مجلس الأمن، ليعطى الله فيها نعمة وحكمة، وهناك مشروع قرار مقدم من دولة تونس بصفتها دولة عربية وإفريقية.

ومصر ظلت تحاول أن تقدم كل الحلول الممكنة وتستجيب لكل الآراء، وتجاوبت مع كل المفاوضات، ولكننا نرى أن طول البال والمفاوضات لن يستمرا إلى الأبد، ومصر بقيادتها السياسية، وبقياداتها الشعبية أيضًا والحكومة المصرية قادرة أن تحمى كل الحقوق المائية وأن تحفظ الأمن المائى لمصر، وكما نعلم أن النيل، وهب الحياة لمصر منذ آلاف السنين، والنيل أوجده الله الخالق، وهو من أكبر أنهار العالم، وجعله الله يمر فى عشر دول إفريقية يرويها بالنماء والخصب، ومصر هى الدولة العاشرة والأخيرة (دولة المصب)، وإمكانياتها وقدارتها وتاريخها، كل هذا قادر أن يحفظ لها حقوقها.

أرجو أن يجعل الله لهذه الخطوة الأخيرة مردودًا إيجابيًّا تجنبًا لدخول منطقة القرن الإفريقى فى صراعات ونزاعات وحروب، وفى كوارث وأزمات تجلب شرًا على الجميع، نصلى أن يعطى الله الحكمة والسلام والهدوء، ويعطى معونة لكل الذين يقوم.