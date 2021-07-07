جدة - نرمين السيد - ويعقد وزير الخارجية منذ يوم الأحد فى نيويورك سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يلتقى مندوب إستونيا‬ بالأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول ‫سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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