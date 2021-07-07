تكليف رؤساء جدد للقيام بعمل رئيسى حى جنوب الجيزة ومركز العياط

جدة - نرمين السيد - وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط. ووجه محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام وشن حملات رفع الإشغالات على المحال والمقاهى والمنشأت التجارية، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.



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