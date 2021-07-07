صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف محور خاتم المرسلين بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - تابع المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أعمال استكمال فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين، وذلك من منطقة البنك الأهلى المصرى وحتى شارع فلسطين، بالإضافة إلى استكمال الأعمال من شارع فلسطين وحتى شارع ستوديو الأهرام بالاتجاه المقابل، للوقوف على مستوى الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة.
ووجه المحافظ، رئيس حى العمرانية بوضع لافتات لإرشاد المواطنين بضرورة وقوف السيارات بالتوازى مع الرصيف لعدم إعاقة الحركة المرورية بالإضافة إلى ضبط مناسيب بالوعات الأمطار بطول الطريق.
وخلال الجولة حرص راشد على معاينة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بطول الشارع، موجها بضرورة أن تعكس المظهر الجمالى وذات نسق موحد وسرعة إنجاز الجدول الزمنى للأعمال، واستمع المحافظ لآراء المواطنين فى الأعمال التى تم تنفيذها بالشارع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه.
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