غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول سد النهضة

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، حيث تبدأ فعاليات الجلسة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسيتم بث وقائعها عبر الرابط التالي: ‏https://media.un.org/en/webtv

كما يلقي الوزير كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

ويجرى وزير الخارجية سامح شكري، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث قابل الوزير شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلًا عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

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