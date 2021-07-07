يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الخميس، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فضلا عن أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

ويكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 31 22

سيوة 39 22

بورسعيد 32 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 19

نويبع 38 27

طابا 36 23

كاترين 34 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار رطب.. توقعات الأرصاد لطقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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