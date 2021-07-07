يورو 2020.. منتخب انجلترا يهدي إريكسن قميصا عليه توقيع اللاعبين

أهدى هاري كين قائد منتخب إنجلترا إلى نظيره في منتخب الدنمارك، سيمون كايير، قميص منتخب بلاده يحمل إسم كريستيان إريكسن، قبل انطلاق المواجهة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتسلم كايير من هاري كين زميل إريكسن السابق في فريق توتنهام هوتسبير، قميص يحمل الرقم 10 وعليه إسم إريكسن، وعليه توقيعات من لاعبي المنتخب الإنجليزي، وذلك اهداء لنجم إنتر ميلان، الذي ابتعد عن المشاركة في البطولة، إثر تعرضه لإغماء في مباراة منتخب الدنمارك الأولى أمام فنلندا.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الليلة في المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي"، مع المنتخب الإيطالي، الذي تخطى عقبة إسبانيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء.

ويسعي منتخب إنجلترا إلى التأهل إلى المباراة مستفيدا من عاملى الأرض والجمهور، حيث يبحث منتخب الأسود الثلاثة عن أول ألقابه في أمم أوروبا.

بينما يسعى منتخب الدنمارك إلى مواصلة المغامرة في اليورو، وتحقيق لقب البطولة واستعادة ذكريات الفوز بلقب 1992.

منتخب انجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كينمنتخب الدنمارك



حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد

خط الوسط: ديلانى - هويبرج - ماهيلي - ستريجز

خط الهجوم: كاسبر دولبيرج - دامسجارد - برايثوايت

وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه العريض على منتخب أوكرانيا برباعية في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد الفوز على المنتخب التشيكي بنتيجة 2-1.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الهولندي دانى ماكيلي، وهي المباراة الرابعة في البطولة للحكم صاحب الـ 38 عاماً، حيث أدار مباريات إيطاليا وتركيا في الإفتتاح وروسيا وفنلندا في دور المجموعات ومباراة في دور 16، جمعت بين منتخبي إنجلترا وألمانيا.