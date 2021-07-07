هنا رابط التقديم للصف الاول الثانوي عبر الإنترنت للعام 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - تصدرت اليوم جملة التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونياً، محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بكافة محافظات الجمهورية، وجاء بعدها اعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية لمختلف المحافظات، سواء كانت الثانوي العام أو الثانوية الصناعية، أو التمريض العادي، أو الفندقية، أو التمريض العسكري، أو الفنية، مثل؛ مدرسة البترول، ومدرسة الانتاج الحربي، والذين يعدوا من أهم المدارس البديلة للثانوية العامة في مصر. وعليه نعرض لكل متابعينا الاعزاء خطوات تقديم أولى ثانوي عام، للعام الدراسي 2021/2022.

التقديم للصف الاول الثانوي 2021- 2022

أطلقت وزارة التربية والتعليم منذ قليل رابط إلكتروني رسمي، يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالتقديم للصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد، وذلك لكافة مدارس الثانوي العام، حيث لابد وأن يسحب يجب الطالب عبر الرابط المعلن، ليتم تسجيلة بصورة رسمية ضمن طلاب الصف الاول الثانوي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنوية بأنه سيتم تفيعل الرابط خلال الساعات القادمة، وذلك لكي يستطيع جميع الطلاب والطالبات من التقديم إلكترونيا للصف الاول الثانوي.

رابط التقديم الثانوي العام 2021/2022

وضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فاتح باب التقديم للصف الاول الثانوي “عام / فني” ابتداء من الأربعاء الموافق 7 يوليو الجاري، حيث يقوم الطلاب بتسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لتقديم الثانوي العام. وجدير بالذكر أنه صرحت الوزارة بأن رابط التقديم مازال قيد التفعيل، وانه سيعمل بصورة مستمرة خلال ساعات، وان الطلاب والطالبات من الشهادة الإعدادية المتقدمين للمرحلة الثانوية، سيتم تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، كما سيجري الطالب بعض الاجراءات الخاصة باستلام التابلت، والذي يتلقي الدروس من خلاله، كما أن التقدم للامتحان عبر الإنترنت، باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالطلاب، والتي يتسلمها مع جهاز التابلت.

خطوات التقديم عبر رابط وزارة التربية والتعليم

هناك بعض الخطوات اللازمة لاستكمال إجراءات التقديم، والتي تتمثل في؛