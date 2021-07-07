الدكتور جمال شعبان يقدم روشتة للطلاب للتركيز أثناء المذاكرة استعدادًا للامتحانات

/639486/الدكتور-جمال-شعبان-يقدم-روشتة-للطلاب-للتركيز-أثناء-المذاكرة-استعدادا-للامتحانات

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، روشتة للطلاب لزيادة التركيز أثناء المذاكرة استعدادًا للأمتحانات، شاملة مجموعة من الأطعمة التى تقوى وتفيد الطلاب فى المذاكرة.

روشتة للطلاب لزيادة التركيز أثناء المذاكرة يقدمها الدكتور جمال شعبان

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق:" أقدم مجموعة من الأطعمة التى تقوي وتفيد الطلاب أثناء المذاكرة والامتحانات، والتى تحافظ على تحافظ علي المخ، وتقوى التركيز، وتمنع النسيان، وهى كالتالى:-

1- المكملات الغذائية والأطعمة التي تعمل على إبطاء شيخوخة خلايا المخ : وتتمثل في الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لأنها تخلص الجسم من الشقائق الحرة الضارة.

2- الأطعمة الغنية بمعدن السلينيوم :- وهو عبارة عن عنصر معدني مضاد للأكسدة يعمل على تحسين وظائف العقل ونقص نسبة السلينيوم في الجسم يؤدي إلى ضعف في الذاكرة والمزاج السىء وانخفاض التركيز”.

وتابع:" إذا أردنا تقوية العقل وتحسين وظائفة وتقوية الذاكرة ينبغي علينا تناول السيلنيوم بنسبة لا تقل عن 55 ميكرو جرام يومياً. والأطعمة الغنية بالسيلنيوم هي:- الخبز حيث أنه يحتوى على 10 ميكرو جرام من السيلنيوم. لحم التونة حيث أن يحتوي على 63 ميكروجرام من السيلنيوم. البندق ويحتوي على 270 ميكروجرام من السيلنيوم.

الدكتور جمال شعبان ينصح الطلاب لزيادة التركيز بتناول السمك

وأيضًا، السمك وزيت السمك: لأنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A, D والسيلنيوم والمغناسيوم والفسفور واليود، كما أن زيت السمك يعتبر مصدر هام للدهون المسؤولة عن نمو العقل وتكوين المخ في الأطفال والرضع فعلينا تناول ما لايقل عن 396 جرام سمك أسبوعيا.

4- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B لأنه يحافظ على الأعصاب ويعمل على إفراز المواد الكيميائية اللازمة لعمليات الاتصال العصبي داخل الجسم كما أن فيتامين ب6 وب12 وحمض الفوليك تعمل على جعل الناقلات العصبية في الجسم تعمل بكفاءة ويعتير من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين هي اللحوم (لحوم الديك الرومي ولحوم الضأن) والمأكولات البحرية والحمص والبطاطس والموز.

5- الأطعمة التي تحتوي على مادة اللتيولين لأنها تقلل من فرط نشاط الخلايا المناعية التي تقوم بتدمير المخ عند زيادتها وهذه المادة موجودة بكثرة في الكرفس والسبانخ والجزر وزيت الزيتون.

6- الأطعمة التي تحتوي على صبغات الكارتينويد الفلاڤونويد حيث أنها تعمل على إبطاء تلف خلايا المخ وخاصة مع تقدم السن وهذه الصبغات موجودة في الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب والتوت.

7- الأطعمة الغنية بفيتامين E لأن هذا الفيتامين هو مضاد للأكسدة وهو يقي من الإصابة بالخرف أو الزهايمر ويوجد بكثرة في المكسرات والمكملات الغذائية والبطاطا واللفت وزيوت الطبخ النباتية.

8- الأطعمة الغنية بمادة الأوميجا -3 لأنه الأوميجا 3 من أهم المواد التي تفيد المخ لأنها توفر الأحماض الدهنية اللازمة لتقوية الذاكرة والأطعمة الغنية بأوميجا-3 هي الأسماك الزيتية مثل السلمون والبلطي، والجوز وبذور الكتان.

9- الأطعمة التي تقوم بحماية المخ مثل :- المكسرات لأن بها الدهون المشبعة الأحادية حيث تحمي الشرايين من التصلب. * الكريز والتوت والعنب لأنها تحمي الجهاز العصبي من المواد المؤكسدة وتقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. * فول الصويا لأنه يحتوي على البروتينات والألياف والدهون الخاصة بالقلب والأوعية الدموية. * عصير الطماطم وصلصة المكرونة الاسباجتي تحتويان على حمض الفوليك والليكوبين الذي يحافظ على حيوية الشرايين. * زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت السمك وبذور الكتان لاحتوائها على الدهون الأحادية المشبعة المهمة للقلب. * الشاي والعنب يحتويات على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات ويحميان خلايا المخ من التلف. * عصير الرمان والثوم والزنجبيل كمضادات للأكسدة.

10- تجنب الأطعمة المصنعة حيث أنها ضارة جداً للمخ مثل الحلويات والكعك والوجبات الغذائية عالية السكر والكحوليات التي تؤدي إلي النسيان