التنسيقية تشارك في الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعي الصيني بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج«صور»

/639481/التنسيقية-تشارك-في-الاحتفال-بمئوية-الحزب-الشيوعي-الصيني-بحضور-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينجصور

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، في احتفال نظمه الحزب الشيوعي الصيني عبر تطبيق زووم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، و٣٠ زعيما من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، ونحو ٥٠٠ من رؤساء الأحزاب السياسية بالدول المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى مئوية الحزب الشيوعي الصيني

الحزب الشيوعي الصيني

ومثّل التنسيقية خلال الفعالية، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، والنواب أحمد مقلد وأميرة صابر وطارق الخولي ومحمد عبد العزيز ورشا أبو شقرة ومحمد تيسير مطر وأحمد فتحي وهادية حسني وعماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنواب محمد فريد ومحمود فيصل القط أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كما شاركفي الاحتفال، حازم هلال وهدى رؤوف وسيد أبو فرحة ويوستينا رامي وشريف الرفاعي وڤيولا فهمي وعادل الدرجلي وأحمد موسى أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب

جاء ذلك في إطار الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق تقارب مع التجارب السياسية المختلفة في عدد من دول العالم.

مبادرة الحزام والطريق

‎ وتناول اللقاء عددا من الأمور المهمة مثل مبادرة الحزام والطريق، وتعاون الجنوب - الجنوب، وكذلك تم التطرق لقضايا التنمية والتشارك من أجل تحقيق التقارب بين الدول التي تتشارك في العديد من القيم والقضايا المشتركة.