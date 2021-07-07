/639483/علاء-عابد يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-نقف-خلفك-ونعلم-جيدا-أنك قادر-علي-حفظ-مقدرات-الشعب-المصري

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية اجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا:” اننا هنا علي هذه الارض الطاهرة ارض المحبة والسلام تلك البقعة الغالية من ارض الوطن ، ارض سيناء الغاليه، ومن هنا ونقول للرئيس السيسي نحن نقف خلفك ونعلم جيدا انك قادر علي الحفاظ على مصر ، ومقدرات الشعب المصري”.

كما وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، التحية للواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر، والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل دائما في تمكين المراءة المصريه ، حيث يوجد لدينا ١٦٤ نائبة واصبحت المراءة قاضية وسفيرة ووزيرة .

وأكد النائب علاء عابد، اننا جميعا نقف صف واحد خلف القيادة السياسيه للدوله المصرية، حيث استطاعت الدوله بقيادة الرئيس السيسي ان تصل للمركز ٣٩ في مجال النقل والمواصلات.

واضاف النائب علاء عابد، في كلمته خلال لقاء وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم باللواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر :” احنا جايين عشان نحل مشاكل” ، لافتا ان معظم مشاكل النقل والمواصلات في مصر، تم حلها بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجب علينا ان نوجه له الشكر للمرة الثانيه علي جهودة العظيمه لبناء الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب باللواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر، ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .