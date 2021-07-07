/639484/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-السابع-من-يوليو-أخر-تطورات-ملف-ساسي-والرد-على-رابطة-محبي-الزمالك-بالخليج-وصفقة-سوبر-على-أعتاب-الفريق-والتموين-ينفي-طلب-القلعة-البيضاء

شهدت القلعة البيضاء اليوم الربعاء الموافق السابع من يوليو، على العديد من الأحداث الدثمة في الزمالك، وما يلوح بها من الخارج، كشف نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي، وتوجيه الشكر من قبل النادي لرابطة محبي النادي بالرياض لدعم القلعة البيضاء، وفرجاني ساسي يلمح بالعودة لصفوف الزمالك، وصفقة سوبر على أعتاب الزمالك، والتموين تنفى رفضها طلب الزمالك بتسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي».

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك على مدار اليوم، وسيأتي ذلك على التوالي طوال الحدث.

أخر التطورات في ملف ساسي

كشف محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن اخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول، وحقيقة العروض المقدمة للثلاثي يوسف أوباما ومحمود جنش وإمام عاشور.

وعن ملف تجديد فرجاني ساسي، قال: "عندما جئنا للزمالك كان يوم 23 مايو وكان هناك إنذار على يد المحامي الخاص به، يقول فيه إن هناك مهلة لأن عقده سينتهي يوم 30 مايو، ويريد الحصول على مستحقاته قبل التاريخ المذكور".

وتابع: "حاولنا التواصل معه وأرسلنا له خطاب ووضعنا له مستحقاته، وكانت هناك خصومات عليه من العام الماضي نتيجة الإنذارات والطرد، وقلنا له أن مستحقاتك متواجدة في حسابك ولك مطلق الحرية أن تأتي ونتناقش في الأمر ونحن في انتظارك".

وأسنكمل : "لم يأت، وبالنسبة لنا نرى أنه من حقنا أن يكمل الموسم، والفريق مستمر، وإمام عاشور لاعب مميز ويحل محله، وفي النهاية سنأخذ القرار لصالح نادي الزمالك".

رابطة محبي الزمالك بالخليج

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الفارس الأبيض، الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بالرياض المملكة العربية السعودية.

وكانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل مبلغ 3200 دولار أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري لحساب نادي الزمالك، وهو دعم من ٦٥ فردا فقط من أعضائها.

وقالت الرابطة إنه ليس دعما بل هو تلبية لنداء الزمالك.

ساسي يلمح للعودة

أثار فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ارتدى اللاعب قميص الفارس الأبيض من جديد خلال قيامه بأداء بعض التمرينات.

ونشر فرجاني ساسي صورة عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بقميص نادي الزمالك ، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول إمكانية عودة ساسي لصفوف الفارس الأبيض.

صفقة سوبر على أعتاب الزمالك

كشفت تقارير مغربية عن إلحاح نادي الزمالك للتعاقد مع بن مالانجو لاعب الرجاء، مشيرة إلى أن المفاوضات توقفت بسبب رفع المطالب المالية.

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربي، فإن مسؤولي الزمالك استفسروا عن طلبات نادي الرجاء من أجل التعاقد مع بن مالانجو.

وواصلت: "وكيل مالانجو رفع سقف المطالب المالية، قيمة اللاعب تساوي 4 ملايين دولار، الأمر الذي جعل مسؤولي الزمالك يتوقفون عن المفاوضات".

كما أوضحت الصحيفة أنه سيكون من الصعب على الرجاء التخلي عن خدمات مالانجو، إلا في حال كان العرض المادي مغرياً، حتى يدعم الفريق بلاعبين جدد بعد التخلي عن مهاجمه.

وزارة التموين

أكدت جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هذا الخبر عارى تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل او مصدر من قبل الوزارة او جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.

هذا وكانت العديد من المواقع الإلكترونية، قد أكدت أن وزارة التموين قد رفضت طلب نادي الزمالك الخاص بتسجيل العلامة التجارية شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.