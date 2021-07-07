«يورو 2020»: لقطات لن تشاهدها إلا في مدرجات ويمبلي في ظل كورونا

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شهدت بداية أحداث لقاء منتخب إنجلترا مع منتخب الدنمارك، على العديد من الأحداث البارزة والملهمة للمنتخب الإنجليزي، ولاعب المنتخب الدنماركي وقائد المنتخب الوطني، كريستيان إريكسن، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وويرصد دوت الخليج أبرز أحداث ولقطات مباراة منتخبي إنجلترا والدنمارك في نصف النهائي، لبطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي.

في بداية المباراة عند تبديل شاراة المنتخبين بين قائدي الفريقين، وفي منتصفهم حكم المباراة، الهولندي داني ماكيلي، قدم الإنجليزي هاري كين قائد المنتخب الوطني في الفريق، قميص للمنتخب الإنجليزي، وعليه رقم كريستيان إريكسن قائد منتخب الدنمارك، وعليه إمضاء جميع لاعبي الفريق.

حضر رئيس وزراء الحكومة البريطانية، في مدرجات المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في لقاء منتخب بلاده أمام الدنمارك، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويرتدي قميص المنتخب الوطني، ومعه عائلتهن لدعم فريق بلاده أمام الدنمارك.

وتواجد الأمير ويليام بجوارة الأسطورة ديفيد بيكهام، في مدرجات ملعب ويمبلي، في لقاء منتخب بلادهم أمام منتخب الدنمارك في نصف نهائي بطولة اليورو 2020، لدعم فريق بلادهم في محاولة الفوز.