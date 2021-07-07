تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعى الصينى

جدة - نرمين السيد - شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى احتفال نظمه الحزب الشيوعى الصينى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، بحضور الرئيس الصينى شى جين بينج، و30 زعيما من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، ونحو 500 من رؤساء الأحزاب السياسية بالدول المختلفة.





وذكرت التنسيقية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول عددا من الأمور المهمة مثل مبادرة الحزام والطريق، وتعاون الجنوب - الجنوب، وكذلك تم التطرق لقضايا التنمية والتشارك من أجل تحقيق التقارب بين الدول التى تتشارك فى العديد من القيم والقضايا المشتركة. وأوضحت أن هذه المشاركة تأتى فى إطار الدور الذى تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب فى خلق تقارب مع التجارب السياسية المختلفة فى عدد من دول العالم. حضر عن التنسيقية، بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، والنواب أحمد مقلد وأميرة صابر وطارق الخولى ومحمد عبد العزيز ورشا أبو شقرة ومحمد تيسير مطر وأحمد فتحى وهادية حسنى وعماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنواب محمد فريد ومحمود فيصل القط أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية. وشارك حازم هلال وهدى رؤوف وسيد أبو فرحة ويوستينا رامى وشريف الرفاعى وڤيولا فهمى وعادل الدرجلى وأحمد موسى أعضاء التنسيقية.

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