عاجل- السيسى لرئيس الكونغو: توجهنا مع السودان لمجلس الأمن بسبب تعنت إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، فى إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم غد الخميس للنظر فى القضية.

وقد أعرب الرئيس عن التقدير للاهتمام الذى توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بملف سد النهضة، والجهد الذى بذله الرئيس تشيسيكيدى لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

وأكد الرئيس السيسى أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر فى قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذى أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقى.

كما أكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان فى مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الإفريقى، ويؤكد على قيادة الاتحاد الإفريقى ورئاسته للمسار التفاوضى، مع تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقى، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال فى تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة فى إطار زمنى وواضح ومحدد.

من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدى عن تقديره لجهود مصر فى إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

كما أكد الرئيس الكونغولى أن التحرك المصرى السودانى فى مجلس الأمن، من شأنه أن يدعم مساعى التوصل لحلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الإفريقى لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار فى المنطقة.