أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلي من أجل نجاح الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لمشكلة سد النهضة، رغم الاستفزازات الإثيوبية.
وأشار البابا في مستهل عظته الأسبوعية مساء الأربعاء إلى أن "جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدا، ستعرض مصر والسودان المشكلة خلالها بغية إصدار قرار لصالحهما في هذه الأزمة".
وشدد على أن "المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد، في ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأي منفرد بعيدا عن دولتي المصب، مصر والسودان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: طول بال مصر بشأن حفظ حقوقها المائية لن يستمر إلى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.