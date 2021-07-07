نشرة أخبار الأهلي الأربعاء الموافق 7يوليو: طبيب الفريق يكشف تطورات إصابة علي لطفي حارس..موسيماني يعلن قائمة الفريق ..حسين الشحات مطلوب في نادي الوحدة الإماراتي

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق السابعة من يوليو، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها غداً الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصددوت الخليج نشرة اخبار الأهلي اليوم:

علي لطفي

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة

موسيماني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يشجع فريق كايزر تشيفز عندما كان صغير، والأهم في المباراة اختيار التشكيل المناسب

وقال موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين،: "أؤمن بأن أي مدرب يدخل أي مباراة للفوز، أخبرت لاعبي الأهلي أن دوري الأبطال يبدأ مع دور الثمانية. هناك بالطبع تحدث كوني أنافس فريقا جنوب إفريقيا في النهائي"

وتابع حديثة " يوم 17 الجري سوف اخوض مباراة ضد فرقي كايزر تشفيز الذي كنت انتمي له في صغري، ولكن المباراة متعلقة بي الأن وبعائلتي الأهلي يرغب في حصد النجمة العاشرة، وأنا اعمل علي ذلك”

وأستكمل "بطولة دوري ابطال إفريقيا هي مختلفة، وتحتاج إلي العديد من الخبيرات المكثفة، وكيفية أختيار اللاعبين، والتكتيك المناسب. كايزر تشيفز يلعب الكرات الثابتة بشكل جيد ويستطيع لعب المباريات الخارجية، أجسامهم كبيرة ويستطيعون اللعب بالرأس وهذا أمر يجب أن نضعه في الحسبان"

حسين الشحات

ذكرت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، موقف حسين الشحات جناح النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق هذا الصيف، وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى الوحدة الإماراتي منذ أسابيع، ليتم الكشف في التقرير التالي عن موقف اللاعب

قال موقع "دبي الرياضية" أن مسؤولو الوحدة تواصلوا بالفعل مع الشحات هاتفيا”.

وأضاف التقرير، أن الوحدة سيتقدم بعرض رسمي لشراء الشحات نهائياً أو على سبيل الإعارة بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وأتم التقرير، أن الوحدة لا يمانع ضم صاحب الـ 29 عاماً بصيغة البيع نهائياً أو الإعارة وأن اللاعب أبدى لهم موافقة مبدأية

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء

يختتم فريق الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، ضمن المباريات المؤجلة للنادي الأهلي