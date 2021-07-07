/639490/الخطيب-يرأس-بعثة-الأهلي-بالمغرب-في-نهائي-إفريقيا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث مجلس إدارة النادي الأهلي قبل السفر للمغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كيزر تشيفز، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى الكابتن محمود الخطيب.

الأهلي بدور النصف نهائي

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كان نصيب مباراة الذهاب بهدف نظيف برادس ، والقاهرة شهدت على لقاء الأياب بثلاث أهداف دون رد.