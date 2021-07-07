أخبار مصرية

الخطيب يرأس بعثة الأهلي بالمغرب في نهائي إفريقيا

0 نشر
إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

/639490/الخطيب-يرأس-بعثة-الأهلي-بالمغرب-في-نهائي-إفريقيا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث مجلس إدارة النادي الأهلي قبل السفر للمغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كيزر تشيفز، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى الكابتن محمود الخطيب.

الأهلي بدور النصف نهائي 

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كان نصيب مباراة الذهاب بهدف نظيف برادس ، والقاهرة شهدت على لقاء الأياب بثلاث أهداف دون رد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب يرأس بعثة الأهلي بالمغرب في نهائي إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا