صور.. محافظ الجيزة يتابع حالة كوبرى ترسا وأعمال رصف الطريق الموازى

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ، وفقا لبيان صحفى، حالة النظافة والاشغالات بشارع عثمان محرم، موجها رئيس الحى المختص بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائى ورفع إشغالات المقاهى والمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص راشد على متابعة نسب تنفيذ طبقة الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وذلك فى الطريق الموازى للكوبرى والمطلع وحتى نهاية القطاع الجارى رصفه بالطريق، موجها رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشارع محمد أنور السادات وحتى نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.