الفريق أسامة ربيع: 3 مليارات دولار إيرادات القناة خلال النصف الأول من العام

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق ربيع فى اتصال هاتفى مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن إجمالى السفن التى عبرت القناة منذ مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضى بلغت 9.763 سفينة، بزيادة قدرها 2.3% عن الفترة المماثلة لها العام الماضى، بإجمالى عائد بلغ 3 مليار دولار، بنسبة زيادة 8.8%، مضيفا أنه فى حال الاستمرار على هذا الحال نصل فى نهاية العام إلى تحقيق عائد يبلغ 6 مليارات دولار.

وحول إنهاء أزمة أيفرجرين، قال ربيع، إن الهيئة استطاعت إنهاء أزمة السفينة من خلال التفاوض بدلا من القضاء مع الحفاظ على حقوقها والشركة المالكة للسفينة.

وأضاف أن أزمة جنوح السفينة أعطت عدة دروس، أهمها التركيز على العامل البشرى، والاستمرار فى عمليات التدريب للعاملين فى الهيئة، مشيرا إلى أن إنقاذ السفينة كان بفضل الجهد الكبير لعمال ومهندسى الهيئة.

وتابع أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة دعم أسطول الهيئة بقاطرات بقوة شد 250 طنًا، وأذرع شحن بارتفاعات عالية لمواجهة أى معوقات مستقبلية، فضلًا عن عملية التوسعة والتعميق لمجرى القناة، والتى تم البدء بها فى مايو الماضى بدلا من يناير المقبل.