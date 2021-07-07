انت الان تتابع تفاصيل خبر دليل الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والسيارة Online والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, هي جملة بحثية تنال اقبال كبير يومياً، حيث يريد الكثير معرفة مخالفات نيابة المرور بصورة إلكترونية، ولكن قد لا يعلم الكثير كيفية الاستعلام والخطوات اللازمة، الامر الذي دفعنا لشرح كيفية استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، وماهية المخالفات المرورية، وطرق التظلم عليها.

ماهية المخالفات المرورية

المخالفات المرورية هي أخطاء يقع بها قائد المركبة أثناء القيادة، والتي قد تؤدي حدوث ضرر كبير له وللغير عند ارتكابها، الأمر الذي دفع البرلمان المصري، إلي تجريم العديد من المخالفات المرورية، والتي تظهر لك عند الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, والتي تتمثل في:

– السير في الحارة المعاكسة.

– التحدث في الموبايل عند القيادة.

– كسر الإشارة والهروب من كارتة الطريق.

– الوقوف على غير المسموح به في الأماكن العامة.

– الوقوف دون إضاءة الأنوار.

– ترك محرك المركبة على وضع التشغيل.

– حمولة ذائدة لمركبات النقل.

– ذيادة السرعة على وجه غير مسموح به والعكس.

– تشغيل الات التنبيه بصورة تثير قلق المارة.

– طمس اللوحات أو الزجاج الأمامي والجانبي للسيارة.

كما يتضمن دليل المخالفات المرورية العديد والعديد من المخالفات المرورية، والتي يمكنك قراءتها من خلال النقر على رابط موقع وزارة الداخلية.

تقديم التظلمات وأنواعها

يمكن تقديم التظلمات عبر الإنترنت كذلك، ولكن إتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك، والتي هي؛

– دخول موقع نيابة المرور، والذي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلاله، الموجود أسفل المقال.

– نقر على زر التظلمات.

– إختيار المخالفة المراد الطعن عليها.

– كتابة اسباب تقديم طلب تظلم.

– النقر على زر تقديم التظلم.

كما هناك أنواع المخالفات المرورية، والتي يجب معرفتها قبل تقديم التظلمات، والتي تتمثل في؛ مخالفات مرور تستوجب غرامة مالية، وأخري تستوجب غرامة مالية + عقوبة جنائية، وهذا النوع الذي لا يجوز التظلم عليه.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم لوحة السيارة

هنا رابط الاستعلام على المخالفات المرورية، حيث يتم ذلك من خلال دخول موقع النيابة العامة، واتباع الخطوات التالية؛

– دخول موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– النقر على زر الاستعلامات.

– كتابة البيانات اللازمة، منها رقم اللوحة والاسم الرباعي.

– النقر على أيقونة استعلم،