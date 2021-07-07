/639496/يورو-2020-التعادل-الإيجابي-يحسم-المباراة-بين-الدنمارك-وإنجلترا-ويتوجهان-للوقت-الإضافي

حسم التعادل الإيجابي أحداث المباراة بين منتخب إنجلترا أمام منتخب الدنمارك بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور نصف النهائي، لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن، ليلجأ حكم المباراة داني ماكيلي إلى الوقت الإضافي، ليحسم اللقاء بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين في نصف نهائي يورو 2020، علي ويمبلي.

ضرب المنتخب الإنجليزي بالمحاولة الهجومية الأولى في الدقيقة السادسة، من خلال عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هاري كين إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب من أمام أقدام رحيم ستيرلينج المواجه تماما للمرمى.

بدأ المنتخب الدنماركي بالهجمة الأولى الخطرة في الدقيقة السادسة عشر، عن طريق بيير إميل هويبيرج بتسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد بثبات.

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد بتسديدة يمينية سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس جوردان بيكفورد.

أهدر رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة من خلال هدف محقق ضائع للمنتخب الإنجليزي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رحيم ستيرلينج وحيدا من أمام المرمى بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة وأنقذ مرماه.

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة ولكن في شباكة توغل مميز من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا داخل يسار منطقة الجزاء خلف مدافعي الدنمارك أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع سيمون كيير بشكل فادح ووضع الكرة داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.

تشكيل منتخب إنجلترا:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر .

في الوسط الدفاعي: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - ماسون ماون .

في الهجوم: رحيم سترلينج - هاري كين - بوكايو ساكا .

تشكيل منتخب الدنمارك:

في حراسة المرمى:كاسبر شمايكل .

في الدفاع: باتريسك فيسترجارد - سيمون كيير - أندرياس كريستنسين .

في الوسط: جواكيم مايلي - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبيرج - ينس لارسن .

في الهجوم: ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت .