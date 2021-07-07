/639498/تعرف-على-حكم-مباراة-الأهلي-والمقاولون-العرب-بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً الخميس الموافق الثامن من يوليو، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب، غداً الخميس في التاسعة مساء، على بتروسبورت، في لقاء الدور الثامن والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستكون أخر مواجهات المارد الأحمر في الدوري قبل السفر للمغرب، للقاء كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: هاني خيري.

حكم رابع: عباس حسن.

حكم فيديو: صبحي العمراوي.

حكم مساعد فيديو: إبراهيم محجوب.

حكم مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

كما أسندت لجنة الحكام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي إلي الحكم أحمد جمال ويعاونه ممدوح مصطفى ومحمد فؤاد، وحكم رابع علاء حافظ، وسيكون في غرفة الفار، مصطفى مدحت وأحمد عبد الله.

موقف علي لطفي

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة

موسيماني عن كايزر تشيفز

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يشجع فريق كايزر تشيفز عندما كان صغير، والأهم في المباراة اختيار التشكيل المناسب

وقال موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين،: "أؤمن بأن أي مدرب يدخل أي مباراة للفوز، أخبرت لاعبي الأهلي أن دوري الأبطال يبدأ مع دور الثمانية. هناك بالطبع تحدث كوني أنافس فريقا جنوب إفريقيا في النهائي"