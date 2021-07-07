/639500/البريد-المصري--تقدر-دلوقتي-تستخرج-شهادة-ميلاد-مميكنة-بسهولة

أعلنت الصفحة الرسمية البريد المصري عبر حسابهم بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، عن خدمتهم الجديدة وهي استخراج شاهدة ميلاد مميكنة للمواليد الجديد وذلك ضمن خدمات البريد المصري. في أي فرع من فروع جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج خدمة البريد المصري مع البريد المصري لن تشغل بالك الأن في مشاوير الذهاب لتسجيل مولودك الجديد، حيث أنه من خلال خدمة البريد المصري تستطيع الان استخراج شهادة ميلاد مميكنة من أقرب مكتب بريد . خدمة عملاء البريد المصري خدمة عملاء البريد المصري ١٦٧٨٩ موقع البريد المصري www.egyptpost.org

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد المصري .. تقدر دلوقتي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.