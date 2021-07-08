تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

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محمد سياف - ابو ظبي - تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة هي واحدة من أكثر التساؤلات انتشارا في جميع انحاء الجمهورية من وقت للآخر، وذلك بعدما اعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن ضرورة تحديث البيانات من قبل المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث يرغب الكثير من الأشخاص المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة في الاستعلام عن تفصايل طرح الدفعة الجديدة والتي تضم مبلغ 500 جنية يتم صرفهم شهريا للمستحقين بعد توافر الشروط والضوابط التي تقوم بوضعها وزارة القوى العاملة المصرية، وسوف نستعرض الآن من تم الإعلان عنه بشأن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة الكترونيا.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

على الرغم أن وزارة القوى العاملة المصرية لم تعلن حتى الآن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين من الأسر محدودة الدخل في جميع المحافظات، الا أن الوزارة قد نوهت عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمتقدمين وذلك حتى تقوم الوزارة بعمل المراجعات على هذه البيانات لتحديد المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة في الدفعة القادمة والتأكد من إستحقاق الأفراد، وقد وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعم الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

كيفية تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن إجراء خدمة تحديث البيانات الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة الكترونيا عبر موقع وزارة القوى العاملة رسميا وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.

يتم اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في المكان المخصص له.

اختيار تحديث البيانات ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات ليتم إرسال الطلب.

هذا وقد حرصت الوزارة على توفير تلك الخدمة إلكترونياً تيسيراً على المواطنين ومراعاة للتباعد الإجتماعي دون الحاجة للذهاب لمقر وزارة القوى العاملة.