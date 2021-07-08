/639506/عبد-الناصر-زيدان-لـ-نادر-شوقي-كان-نفسي-تكون-واضح-زي-أحمد-حسن

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج، أن نادر شوقي وكيل عمال العديد من لاعبي الدوري المصري، والأسماء البارزة في الكرة المصرية، قال: “كان نفسي تكون واضح مثل عميد لاعبي العالم أحمد حسن لاعب الأهلي والمنتخب الأسبق”.

وأضاف: “ تصريحات نادر شوقي على قناة أون تايم سبورت، عن العروض المقدمة من العديد من لاعبيه كويكيل لهم، غير صريحةوواضحة”.

أحمد حسن

وزاد: “ أحمد حسن لاعب ومحلل رياضي صريح، ولا يصرح بكلام غير واضح، في العديد من التصريحات في مختلف المواقف”.

واختتم: “كان نفسي نادر شوقي يكون صريح وواضح في تصريحاته عن العروض المقدمة من وكلائه، في الدددوري الممتاز”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري

ويلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء

واختتم فريق الأهلي الأربعاء تدريباته ، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس ، استعدادا لمباراة المقاولون العرب ، ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر من الأسبوع السادس عشر من الدوري.

حقيقية إصابة علي لطفي قبل لقاء المقاولون

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أول أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة