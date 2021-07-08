عبد الناصر زيدان لـ«ساسي»: «أنت ولا حاجة ومحدش يعرفك في بلدك والزمالك هو كل حاجة»

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أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق،ولاعب المنتخب التونسي الأول، في بلاده لا يوجد من يعرفه، وأن الزمالك هو من قدمه وشهرة في كرة القدم في إفريقيا.

وقال زيدان: “فرجاني ساسي لا يوجد من يعرفة في تونس ورحلاتي في تونسي هي من أكدتلي ذلك، وأصدقائي هناك أيضاً”.

وأكمل: “فرجاني مكنش حد يعرف أن بيلعب كرة، والزمالك هو اللي قدمه في كرة القدم الإفريقية، وأنكر ذالك، وافتكر نفسة لاعب كبير ومشهور”.

وواصل: “ساسي نشر اليوم صورة علي صفحتة، في التمرين في منزلهن وهو لابس قميص الزمالك، وهو بيلحم لجمهور الزمالك بالعودة”.

واختتم زيدان حديثة عن ساسي: “الزمالك أكبر منك يا فرجاني ساسي، وإديك شفت نفسك بعيد الزمالك مفيش نادي راضي يضمك”.

أخر التطورات في ملف ساسي

كشف محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن اخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول، وحقيقة العروض المقدمة للثلاثي يوسف أوباما ومحمود جنش وإمام عاشور.

ملف ساسي

وعن ملف تجديد فرجاني ساسي، قال: "عندما جئنا للزمالك كان يوم 23 مايو وكان هناك إنذار على يد المحامي الخاص به، يقول فيه إن هناك مهلة لأن عقده سينتهي يوم 30 مايو، ويريد الحصول على مستحقاته قبل التاريخ المذكور".

وتابع: "حاولنا التواصل معه وأرسلنا له خطاب ووضعنا له مستحقاته، وكانت هناك خصومات عليه من العام الماضي نتيجة الإنذارات والطرد، وقلنا له أن مستحقاتك متواجدة في حسابك ولك مطلق الحرية أن تأتي ونتناقش في الأمر ونحن في انتظارك".

وأسنكمل : "لم يأت، وبالنسبة لنا نرى أنه من حقنا أن يكمل الموسم، والفريق مستمر، وإمام عاشور لاعب مميز ويحل محله، وفي النهاية سنأخذ القرار لصالح نادي الزمالك".

ساسي يلمح للعودة

أثار فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ارتدى اللاعب قميص الفارس الأبيض من جديد خلال قيامه بأداء بعض التمرينات.

ونشر فرجاني ساسي صورة عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بقميص نادي الزمالك ، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول إمكانية عودة ساسي لصفوف الفارس الأبيض.