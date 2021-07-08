وزير التعليم : السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول اللجان بـ الكتاب المدرسى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أرسل تعليمات لـ جميع المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح فى امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل 10 يوليو 2021.





وكتب الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أرسلت هذه التعليمات لكافة المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة القادم .. أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظى الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها". امتحانات الثانوية العامة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجهت نصائح وتعليمات مهمة لـ طلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، بالإضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.

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