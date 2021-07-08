طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات، بينما يكون الطقس ليلا معتدلا الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، لفتت الأرصاد إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

يان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 31 22

سيوة 39 22

بورسعيد 32 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 19

نويبع 38 27

طابا 36 23

كاترين 34 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 42 27

حلايب 35 29

شلاتين 37 27