نتائج التاسع 2021 حسب الاسم .. رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي “التاسع”...

تمهد وزارة التربية السورية لإعلان نتائج الشهادة الثانوية 2021 الدورة الأولى بفروعها المتعددة من علمي، أدبي، شرعي، نسوي، تجاري خلال نهاية الأسبوع الحالي، ونفيدكم بهذه الصفحة عن المعلومات التي تبحث عنها حول موضوع صدور نتائج البكالوريا مع تتبع الرابط الإلكتروني للحصول على نتائجكم فور الظهور.

يتوجه التليفزيون السوري وكافة وسائل الإعلام لنقل الخبر التاريخي والمميز في حياة كل طالب لينقل وقائع إعلان نتائج الثانوية العامة وكلمة وزير التربية عن نسبةً النجاح ومعدلات الطلاب في الشهادة الثانوية، وتهنئة لجميع العاملين والقائمين على هذا العمل والجهد المبذول لإخراجها طبقاً للموعد المقرر.

نتائج الشهادة الثانوية 2021 سوريا

يتعرف كل طالب على نتائج الشهادة الثانوية 2021 في سوريا من خلال طريقة ميسرة وخطوات سهلة للحصول على النتائج فور إصدارها من قبل وزارة التربية السورية، حيث أعلنت مراكز التصحيح أنها انتهت من أعمالها بنسبة 100% وأتمت عملية التصحيح طبقاً لسلالم التصحيح الموضوعة وكررت عملية المراجعة ثم الرصد، وانتهت بمرحلة إدخال كافة معلومات نتائج البكالوريا عبر الحاسب الآلي، ليتم إرسالها إلكترونياً إلى موقع الوزارة ومن ثم الإعلان عنها رسمياً.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا اليوم الأربعاء أو بحد أقصى لها الخميس، ونفيدكم بكيفية استخراج نتائج شهادة الثانوية السورية وكذلك التاسع الأساسي.

نتائج التعليم الأساسي (التاسع) 2021

أعلنت مصادر بوزارة التربية السورية انتهاء تصحيح طلاب الصف التاسع، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب، ومع توافر تطبيق نتائج الامتحانات، من المتوقع أن تكون النتائج متاحة مع البكالوريا في وقت واحد للاستعلام عن نتائج التاسع 2021.

للاستعلام عن نتائج التاسع سوريا ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتائج التاسع سوريا ( اضغط هنا )