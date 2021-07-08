أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 8 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - نيويورك

يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية "سد النهضة"، وذلك بناء على طلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 75 رحلة جوية لنقل 5998 راكبا لعدد من الوجهات العالمية، حيث تشمل الرحلات 56 رحلة دولية، و15 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئى، الاجتماع الثانى حول الحوار العربى الآسيوى فى مجال الملكية الفكرية بين اليابان ودول عربية مختارة، وبالتعاون مع قسم الدول العربية بقطاع التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

القاهرة

يسلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمركز الأوليمبى بالمعادى الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.