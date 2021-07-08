/639513/كل-ما-تريد-معرفته-عن-غيابات-الأهلي-قبل-مواجهة-المقاولون-العرب-اليوم

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في التاسعة مساء غدا الخميس على ملعب بتروسبورت.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة ذئاب الجبل 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الحارس علي لطفي ووليد سليمان ومحمود متولي للإصابة، وعمرو السولية لحصوله على راحة سلبية.

كما تم استبعاد مروان محسن، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، ناصر مكاهر، كريم نيدفيد لأسباب فنية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الخميس الموافق الثامن من يوليو، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: هاني خيري.

حكم رابع: عباس حسن.

حكم فيديو: صبحي العمراوي.

حكم مساعد فيديو: إبراهيم محجوب.

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة

موسيماني عن كايزر تشيفز

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يشجع فريق كايزر تشيفز عندما كان صغير، والأهم في المباراة اختيار التشكيل المناسب

وقال موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين،: "أؤمن بأن أي مدرب يدخل أي مباراة للفوز، أخبرت لاعبي الأهلي أن دوري الأبطال يبدأ مع دور الثمانية. هناك بالطبع تحدث كوني أنافس فريقا جنوب إفريقيا في النهائي"