أزمة سد النهضة وتوجيهات الرئيس بتطوير محور صلاح سالم .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطلع على الموقف الإنشائى لمشروعات العاصمة الإدارية ومحاور الطرق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى اطلع على الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب "مسجد مصر" الذى يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أكمل شوقى مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع «إبداع» للرخام والجرانيت، والمهندسَين أحمد فايز ومحمد طلعت، الاستشاريَين بمشروع مسجد مصر.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافى الإسلامى، و"مسجد مصر" على نحو يعكس التاريخ المصرى الإسلامى العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم بداية من مساكن شيراتون بمصر الجديدة وصولاً إلى كورنيش النيل باعتباره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل العاصمة.

وتحت عنوان "مجلس الأمن يبحث اليوم أزمة سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة لبحث قضية "سد النهضة" الإثيوبى، بناء على طلب من مصر والسودان.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الوفد المصرى فى نيويورك، قدم أمس الأربعاء، طلب إحاطة لخبراء من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصل لاتفاق حول قضية "سد النهضة"، وذلك فى إطار الفعاليات المكثفة بنيويورك لعرض كل جوانب قضية السد.

وأبرز السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، عبر تغريدة له على تويتر أن الوفد المصرى استعرض الأضرار التى ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادى فى قضية سد النهضة.

وفى الوقت نفسه تقدمت، تونس إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان "سد النهضة"، وينص مشروع القرار الذى اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتوصلوا، فى غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وعنونت "الجمهورية" "شكرى: قضية سد النهضة تمثل أهمية قصوى للشعب المصرى"، حيث ذكرت أن وزير الخارجية سامح شكرى شدد على ما تمثله قضية "سد النهضة" من أهمية قصوى فى ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال المقابلات المكثفة، التى أجراها شكرى، فى إطار الإعـداد والتحضير للجلسة المقبلة مجلس الأمـن حول قضية سد النهضة الإثيوبى المقرر عقدها، اليوم الخميس، مع المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة وكذلك مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ، بأن الوزير شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، حيث ابرز انخراط مصر بجدية فى المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثالث.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته فى هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يحقق مصالح الدول الثلاث.

كما عقد شكرى اجتماعًا مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى، باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكرى يختتم فعاليات اليوم بلقاء ثنائى مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، مشيرًا إلى مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الصدد.

أخبار الصحف

وفى إطار الفعاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية سد النهضة، قدم الوفد المصرى إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصل لاتفاق.

وتحت عنوان "واشنطن: الملء الثانى يؤجج التوترات"، ذكرت صحيفة الأخبار أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حذر خلال مؤتمر صحفى من أن قرار إثيوبيا ببدء المرحلة الثانية من عملية ملء بحيرة سد النهضة "قد تؤجج التوترات" مع دولتى المصب مصر والسودان، مضيفًا ندعو الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بخصوص هذا السد.

وأضافت أنه رغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا فى 21 يوليو 2020 ألماضى أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4٫9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين فى السد.

وتحت عنوان "مدبولى فى اجتماع مجلس الوزراء: حياة كريمة أحد أعظم المشروعات فى تاريخ الدولة المصرية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أشاد بافتتاح قاعدة "3 يوليو"، موجهًا الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على التنظيم الهائل، وما تزخر به قواتنا المسلحة من قوة وعتاد، مؤكدًا أن القاعدة إضافة جديدة لقدراتنا فى إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية.

وقال د.مدبولى، فى اجتماع الحكومة أمس، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريم" أحد أعظم المشروعات فى تاريخ الدولة المصرية، والتى ستغير حياة 60 مليون مصرى فى الريف بمشروعات تصل إلى 700 مليار جنيه.

وخلال الاجتماع أشارت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى بدء صرف التعويضات أمس، وذلك للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعجز كلى أو جزئى أثناء تأدية عملهم. أوضحت الوزيرة أنه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعى من شهر فبراير عام 2020 أى منذ ظهور أول حالة كورونا فى مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وسلطت صحيفة الأخبار الضوء على أزمة السفينة "إيفرجيفن"، فتحت عنون "السفينة "إيفرجيفن" تعبر قناة السويس بسلام، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أزمة السفينة "ايفر جيفن" انتهت وغادرت المجرى الملاحى لقناة السويس فى سلام، وذلك عقب توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لحظات مغادرة السفينة بصحبة العديد مـن رجــال الهيئة .. وحمل رجـال الهيئة أعـام مصر تحية للسفينة المغادرة "إيفرجيفن".

وتحت عنون "شوقى: عقوبات صارمة على المخالفين والغشاشين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والمحافظات استكملت استعداداها قبل 48 ساعة من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غد "السبت" وسط إجراءات احترازية بتزويد اللجان ببوابات تعقيم وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طمأنت الطلاب وأولياء الأمور بأن امتحان اللغة العربية فى متناول الطالب، وقدمت 12 نصيحة للتعالم مع "البابل شيت"، وكيفية الإجابة عن الأسئلة بطريقة صحيحة.