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محمد سياف - ابو ظبي - رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري 2021، من الأمور التي يبحث عنها المُقدِمون على شراء سيارة، ويجدر الإشارة إلى أن الرسوم المترتبة على العقد المسجل للسيارة يتحدد كل عام طبقًا لسنة صنع السيارة، وفي هذه المقالة نستعرض طريقة الحصول على العقد المسجل للسيارة في الشهر العقاري، وجدول بالرسوم حسب سنة الصنع للسيارة، وغيرها من تفاصيل تهمكم، فتابعوا معنا حتى نهاية المقال.

رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري

طريقة الحصول على العقد المسجل للسيارة بالشهر العقاري

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن لصاحب السيارة عمل عقد مسجل بالشهر العقاري وتتمثل هذه الخطوات بالتالي:

التوجه إلى أقرب شهر عقاري لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي سارية .

تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص في مكتب الشهر العقاري وتشمل:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع. رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة. اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

كيف يتم تحديد رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري

يتم تحديد الرسوم بناء على سنة صنع السيارة وسعة المحرك وبعض المعايير الأخرى منها:

موديل السيارة أو سنة الصنع.

نوع السيارة: وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات لها تاثير على قيمة الرسوم وعلى سبيل المثال سيارات المرسيدس وبي إم دبليو تهتلف رسومها عن السيارات الأخرى.

عدد السلندر: فكلما كان عدد السلندر كبير كلما كانت قيمة رسوم تسجيل السيارات أكبر وعلى سبيل المثال

رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري ذات أكثر من 2 سلندر وحنى 4 سلندر، وميكروباص حتى 7 راكب، تبدأ من 350 جنيه لموديلات 2001 وما قبلها، وتتدرج إلى 4373 جنيه لموديلات 2022

الفئات الخاصة مثل جيب – مرسيدس – بي أم دبليو – ميني كوبر – فورد – بورش – أو سيارات تزيد عن 2100 سى سي ولا تتعدى 4 سلندر فتبدأ رسومها من 500 جنية لموديلات 2001 وما قبلها وتتدرج إلى 9724 جنيه لموديلات 2022

السيارات أعلى من 4 سلندر من 650 جنيه لموديلات 2001 وما قبلها وتتدرج إلى 25646 جنيه لموديلات 2022 .

وفيما يلي جدول بـ رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري 2021 كما في الصور المرفقة التالية:

ما هي مدة صلاحية العقد المسجل للسيارات في الشهر العقاري ؟

العقد المسجل في الشهر العقاري للسيارات مفتوح مدة الصلاحية وغير مقيد بفترة صلاحية على الإطلاق خلافًا لما هو شائع عند البعض من أنه محدد بفترة سنة من تاريخ توقيع المشتري أمام موظف مكتب الشهر العقاري، وإنما الواقع أنه يتم توقيع غرامة في حال توقيع المشتري على عقد الشراء للسيارة ومضي شهر أو أكثر قبل التسجيل، وقيمتها ضريبة وثلث كغرامة تأخير.

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