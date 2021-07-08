/639514/تغيير-وحيد-تعرف-على-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-المقاولون-العرب

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ، حمدي فتحي ، أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 45 نقطة بفارق 16 نقطة عن المتصدر مؤقتاص الزمالك بفضل خوضه 6 مباريات أكثر من المارد الأحمر، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة.

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس 8-7-2021 في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام لاعبو الأهلي بتنفيذه أمس ، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع لاعبيالأهلي لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الاهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- مصطفي شوبير-حمزه علاء.

خط الهجوم:ياسر إبراهيم-رامي ربيعه-بدر بانون-علي معلول-محمد هاني-محمود وحيد-أيمن أشرف.

خط الوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج- مجدي أفشة-جونيور اجاي-محمود كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا

ستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء