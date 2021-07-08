/639518/كشف-حساب-عماد-النحاس-في-مواجهات-أمام-الأهلى-قبل-صدام-اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج أرقام عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أمام الأهلي:

ويعاني المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، من تراجع الفريق في جدول الدوري بعد احتلاله المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

وتشير الأرقام إلى أن عماد النحاس واجه الأهلي كمدرب 11 مرة، وحقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 9 مواجهات.

كما خاض واجه عماد النحاس، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، مرتين، تفوق المدير الفني للقلعة الحمراء خلالهم.

خاض النحاس 3 مباريات أمام الأهلي، خلال توليه تدريب أسوان، وخسر المباريات الثلاث، بواقع 3-1 و4-3 في موسم 2015-2016، و2-0 خلال موسم 2016-2017.

الشرقية

واجه الأهلي فريق الشرقية تحت قيادة النحاس، في لقاء واحد فقط وحقق خلاله التعادل 1-1، وكان ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017.

الرجاء

قاد لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، فريق الرجاء المطروحي أمام المارد الأحمر في الدور الأول من موسم 2017-2018، لكنه خسر بنتيجة 4-1.

طنطا

مع طنطا فشل عماد النحاس أيضاً في التفوق على الأهلي، حيث خسر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما بموسم 2017-2018.

المقاولون العرب

قاد النحاس المقاولون العرب، في 5 مناسبات أمام الأهلي، فاز في لقاء وحيد بنتيجة 1-0، وخسر 4 مواجهات 3-1 و2-0 و1-0 و3-

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام لاعبو الأهلي بتنفيذه أمس ، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع لاعبيالأهلي لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الاهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- مصطفي شوبير-حمزه علاء.

خط الهجوم:ياسر إبراهيم-رامي ربيعه-بدر بانون-علي معلول-محمد هاني-محمود وحيد-أيمن أشرف.

خط الوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج- مجدي أفشة-جونيور اجاي-محمود كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا

ستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.