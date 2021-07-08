/639519/التشكيل-المتوقع-لمباراة-بيراميدز-والإنتاج-الحربي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع منافسه فريق الإنتاج الحربي، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، وتدخل تلك المباراة ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين من مباراة اليوم

يسعى فريق بيراميدز إلى الفوز في مباراته أمام الإنتاج الحربي، لتعويض النقاط التي فقدها خلال المباريات السابقة، وذلك بعد تعادله في أخر مبارتيين له في بطولة الدوري العام، حيث تعادل في مباراته أمام النادي الأهلي ضمن منافافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، كما تعادل مع فريق إنبي 1/1، في المباراة الأخيرة له في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الإنتاج الحربي إلى الفوز بمباراة اليوم أمام فريق بيراميدز،ة وذلك من أجل تحسين النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري، حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في بطولة الدوري الممتاز، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حتى يتفادى هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، من ضمن 24 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر في 12 4 مباريات، بينما تعادل في 12 مواجهة، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، من ضمن 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسر في 14 لقاء، بينما تعادل في 9 مباريات، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين:

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط : عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - عبدالله السعيد - إيريك تراوري.

خط الهجوم : دودو الجباس.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

حراسة المرمى : أحمد يحيى.

خط الدفاع : إسلام جابر - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - محمد طارق.

خط الوسط : حسن سوسته - عبدالرحمن أسامه - علاء سلامة - حميد مكامي - مصطفى البدري.

خط الهجوم : محمد طلعت.