صورة تذكارية للرئيس السيسى مع أعضاء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر يعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن يشهد إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالهن فى جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

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