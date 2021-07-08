وزير القوي العاملة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون المشترك في مجالات...

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة ، الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي ، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة ، والوفد المرافق لهم ، لبحث سبل التعاون المشتركة فى مجالات التشغيل ، والتدريب المهني ، ورعاية ذوى الهمم والعزيمة ، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجالات التحول الرقمي .

فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ، بوزير العمل العراقي والسفير ، مؤكداً استعداد الوزارة فى التعاون مع الجانب العراقي فى كافة الأمور المتعلقة بمجالات عمل الوزارة ، ونقل خبرات العمل بين الطرفين فى مختلف القطاعات ، وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين .

وأشار الوزير الى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق ، وهي تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذري لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل ، وخاصة بعد إثبات نجاحها فى الدولة المصرية ، وفى ظل جنوح الشباب عن الوظائف خاصة فى القطاع الخاص ، لافتا إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بجهد متواصل ، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية .

أكد الوزير نجاح تجربة الوزارة فيما يخص التدريب المهني ، مشيرة إلي أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت ، و 27 وحدة تدريب متنقلة ، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة تغطى كافة ربوع الدولة المصرية ، وتصل للشباب فى أمام محل إقامتهم ، لتوفر لهم التدريب المهني على المهن يحتاجها سوق العمل فى تلك الأماكن ، موضحا أنه يتم التدريب فيها على مهن التفصيل والحياكة ، وتوصيل الكهرباء ، والسباكة الصحية ، لافتا إلى أن الوزارة علي أتم الاستعداد لنقل تلك الخبرة إلى الجانب العراقي .

وفي مجال رعاية ذوي الهمم والعزيمة وأوضح الوزير ، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية أولت كل الاهتمام والرعاية فى الفترات الأخيرة لهذه الفئة مقدمة لها الرعاية الاجتماعية اللازمة ، خاصة أن نسبة كبيرة منهم غير قادرة على العمل ، حيث وفرت لهم الوزارة تدريب مهني خاص ، وفرص عمل لائقة تتناسب مع درجة إعاقة كل فرد منهم ، أما غير القادرين على العمل تقوم بتوفير الدعم اللازم لهم من قبل وزارة التضامن الإجتماعي فى العديد من الصور و منها معاش تكافل وكرامة وفقاً لشروط معينة على شكل إعانة شهرية تصرف لهم من الدولة .

من جانبه أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي ، عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق ، وأثنى على جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة ، وعلى قوة اقتصادها فى مجابهة الأزمات ، لافتا إلي ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصري .

وأثنى وزير العمل العراقي ، على جهود وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف مجالات عملها ، وعلى نجاح تجاربها فيها ، وهو ما يظهر جلياً على الساحة العربية ، وعلى قدرتها على حماية العمال فى مختلف القطاعات.

وفى ختام اللقاء أهدى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وزير العمل العراقي وسفير دولة العراق ، هدايا تذكارية من الصناعة المصرية تعبيراً منه عن العلاقات الطيبة بين البلدين.