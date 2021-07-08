الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة

يفتتح صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث من المنتظر ان يشهد المؤتمر اطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

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