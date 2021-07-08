حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة. ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم ، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة. كما يشهد الرئيس السيسى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يتلقط صورة تذكارية فور وصوله مع ممثلي الدول الأعضاء للمؤتمر الوزاري... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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