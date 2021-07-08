رياضة النواب: اللجنة تتخد من "حياة كريمة " خارطة طريق والمبادرة الرئاسية ستحقق طموحات الشباب..وتطالب بجدول زمني للإنتهاء من تطوير مراكز الشباب بالدقهلية«صور»

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تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر ، وميت سلسيل ، وذلك في آخر ايام جولتها التي استغرقت 3 أيام ، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جولة رياضة النواب بالدقهلية

مراكز الشباب

وخلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للنائب السابق التميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز، والذي طالب بالإنتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز علي مساحة ١٥ فدان وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ عام ١٩٩٥ ولم يتم إنهاءه حتي الآن.

ومن جانبه شدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، علي أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبني مطالبا مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال التطوير .

المنشآت الشبابية

وبدوره أعلن الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، عن الانتهاء من تجهيز الملعب خلال ١٥ يوم، بالإضافة الي السور المحاط به وأضاف، بالنسبة لمبني الخدمات سيتم ادراجه في خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واوضح انه منذ توليه ادرة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من انشاء وتطوير 13 ملعب في نطاق محافظة الدقهلية كما يجري حاليا تطوير 14 مركز آخرين .

كما تفقد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، حيث طالب النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بسرعة الانتهاء من الملعب والسور حيث سبق وتم ادراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتي الآن.

وخلال تفقد الوفد مركز شباب الجمالية طالب النائب محمد نجيب خالد، بزيادة عدد ادوار المبني الاداري والانتهاء من ملعب النادي ، خاصة ان المبني يتكون من طابق واحد.

كما طالب اعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقد الوفد مركز شباب الإتحاد بميت سلسيل، حيث اوضح النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، ان المركز يعاني من عدم الإنتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من ٥ أعوام تبلغ مساحتها فدان، مشيرا إلي أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام ٢٠١٦ ، واستلم المقاول الملعب بالفعل، الا أنه حتي الان لم يتم اى إنشاءه.

وأضاف أن ذلك الملعب يخدم أكثر من خمس قري. وقال النائب محمد نجيب خالد، أن إنشاء ذلك الملعب يمثل أهمية كبيرة للشباب بالمنطقة، مطالبا بسرعة إنجازه.

وقال علاء خليل احد القيادات الشبابية بالقرية، ان هذا الملعب هو الوحيد فى المنطقة التى يتعدى سكانها أكثر من ١٠٠الف نسمه واكثر من خمس قرى و٢٠تابع، كما ان مركز الشباب يعد من المراكز المتميزة رياضيا وثقافيا علي مستوى المحافظة، حيث يحصل علي مراكز متقدمة في المسابقات الرياضيه والأنشطه ااثقافية والفنية.

واضاف أن شباب قرية الإتحاد والقرى المجاورة ينتظرون إنشاء ذلك الملعب بفارغ الصبر. وأكد أن الرئيس السيسي يحرص علي دعم الشباب وتوفير كافة الإمكانيات لبناء الشباب اجتماعيا ورياضيا وثقافيا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن اللجنة ستسعي لإنشاء الملعب، والمدرجات، بالتنسيق مع الوزارة، لاسيما أن الأرض هي ملك للوزارة.

كما واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب ، بمحافظة الدقهلية ، وذلك في أخر أيام الزيارة التي أستمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

حياة كريمة

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق احلام وطموحات الشباب ، والعمل علي توفير بيئة مناسبة لهم .

جاء ذلك خلال زيارة ، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، بخضور هيثم الشيخ نائب الدقهلية والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة ايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة .

تمكين الشباب

واكد رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية علي التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف علي المشكلات التي تعوقهم ، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافه انواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبه لممارستهم للانشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعيه لهم. وأوضح أن اللجنة تسعي لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والاسكندرية ، كما زارت علي مدار 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية .

حياة كريمة

وقال " حسين " إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لن تنعكس بالايجاب فقط علي مراكز الشباب ولكنها مبادرة ستغير وجه الحياة فى القرى والريف لافتا الي إنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثل "حياة كريمة في ذلك العدد من القري وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة ب3 سنوات .

واضاف أن مبادرة حياة كريمة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.

خطة التنمية المستدامة

واشار الي ان المبادرة تعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .