/639527/هتك-عرضها--محاكمة-تاجر-متهم-بالتعدي-على-طفلة-معاقة-بالتجمع-الخامس

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس 8 يوليو 2021، محاكمة تاجر متهم بمواقعة طفلة معاقة عقليا، وتسبب في حملها بمساعدة جدتها في حلوان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة تاجر متهم بواقعة هتك عرض طفلة معاقة عقليا

كشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول "م. س"، 42 عامًا، تاجر، بمواقعة المجني عليها الطفلة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة والغير مميزة لإعاقتها العقلية بغير رضاها، بأن استدرجها إلى أعلى عقار مسكن المتهمة الثانية "جدتها" واعتدى عليها.

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع المتهمين بتعذيب طفلة ببولاق الدكرور، وتبين أنهما عمها وعمتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، عن أن والد الطفلة محبوساً على ذمة قضية إتجار في المخدرات، ووالدتها تقطن بمنزل أسرتها، وتركت الطفلة تعيش مع عمها وعمتها المتهمين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتعذيب طفلة على يد شقيقي والدها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الطفلة المعتدى عليها تدعى «دولت. أ. ح» وبها إصابات عبارة عن حروق بأماكن متفرقة بالجسد.

وأتضح من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة «أسامة أ ح» والمدعوة «شيماء أ ح» شقيقي والد الطفلة المعتدى عليها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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