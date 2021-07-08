/639530/هاني-شاكر-يتخطى-حاجز-المليون-مشاهدة-بأغنية-لو-سمحتوا

حقق المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا»، والتي بلغ عدد مشاهداتها مليون منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «لو سمحتوا» الجديدة لأمير الغناء العربي هاني شاكر

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

أغنية وأنت غايب لهاني شاكر

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه واغانى.. ولا حبايب وانت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.