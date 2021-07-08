/639533/عروض-فودافود-Vodafone-اعرف-باقات-Home-Wireless-بأسعار-مغرية

عروض فودافود Vodafone بدأت تتزايد هذه الفترة حيث أنه فودافون قدمت الأن باقات Home Wireless وذلك بسبب أن البعض من عملاء فودافون لا يملكون خط أرضي ولهذا من خلال باقات Home Wireless يمكن تشغيل الانترنت بسهولة وببقات اسعرها مغرية.

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