/639534/عاجل-قرار-جديد-من-من-اليابان-يهدد-بإلغاء-أولمبياد-طوكيو

أعلن رئيس الوزراء الياباني عن فرض حالة الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل افتتاح الأولمبياد بنحو أسبوعين فقط، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو 2021، يوم 22 يوليو الجاري، على ان تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، ووصلت العديد من بعثات المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من الأولمبياد استعددا لبدء المنافسات.

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