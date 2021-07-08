جدة - نرمين السيد - قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة.





وأضاف على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، أن مصر حريصة على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامى وتوطيد دعائم العمل الإسلامى المشترك للنهوض بالمرأة فى المجالات كافة. كما قدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامى وحضوره افتتاح المؤتمر الثامن، واصفا الأمر بالفأل الحسن الذى يبشر بنجاح المؤتمر تحت القيادة المصرية، وحصول المرأة على كثير من الخطوات الإيجابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يشكر السيسى على دعمه المتواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.