عاجل.. السيسى: مصر حريصة على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، أن الاستثمار فى الإنسان هو الأهم، مشددا على أهمية سياسات حماية المرأة وضرورة استخدامها لتوفير فرص عمل ودعم صحتها، انطلاقا من أن المرأة تعد أكثر الفئات تأثرا بالأزمات.





جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه رغم التقدم الملحوظ فى مجال تمكين المرأة لا زال هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى المجتمعات. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز، وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالهن فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.



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