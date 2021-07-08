عاجل.. السيسى: تمكين المرأة كلمة السر فى بناء حضارات قوية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدين الإسلامى أعطى للمرأة المصرية حقوقها منذ أكثر من 1.400 عام، وهناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة فى الدين الإسلامى.





وأضاف على هامش افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، أنه مازال هناك الكثير من العمل من أجل أن تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى مجتمعاتنا، متابعا: الغاية الأساسية التى ننشدها جميعا تحقيق النهضة فى بلادنا وذلك لن يتم دون تمكين حقيقى للمرأة. وأضاف الرئيس، أن تمكين المرأة كلمة السر فى بناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا الفرصة الكاملة للمشاركة فى جميع المجالات.



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